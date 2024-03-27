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Богданова Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Богданов Зайнетдин Зайнигабдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Башкирия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зайнигабдинович Бадретдин

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Башкирия
Рождение ребёнка
02.10.1877

Сын: Богданов Хисаметдин Зайнигабдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Рождение ребёнка
07.01.1881

Сын: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Богданов Абдулла Зайнигабдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Богданов Газизулла З-Габдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Рождение ребёнка
16.02.1893

Сын: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович

Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин

Смерть
Неизвестно
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