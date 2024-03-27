Богданова Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Богданов Зайнетдин Зайнигабдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Башкирия
Рождение ребёнка
1875
Сын: Зайнигабдинович Бадретдин
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Башкирия
Рождение ребёнка
02.10.1877
Сын: Богданов Хисаметдин Зайнигабдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Рождение ребёнка
07.01.1881
Сын: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Рождение ребёнка
01.08.1886
Сын: Богданов Абдулла Зайнигабдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Рождение ребёнка
10.11.1889
Сын: Богданов Газизулла З-Габдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Рождение ребёнка
16.02.1893
Сын: Богданов Камалетдин Зайнигабдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Рождение ребёнка
04.08.1897
Сын: Богданов Ямалетдин Зайнигабдинович
Отец ребёнка: Хайретдинов Зайнигабдин
Смерть
Неизвестно