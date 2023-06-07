Суров Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуров Григорий Иванов

Суров Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Суров Иван Тимофеев

Мать: Сурова Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Антон большой Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лукьян Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Антон меньшой Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close