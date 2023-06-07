Суров Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Суров Иван Тимофеев
Мать: Сурова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лукьян Григорьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно