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(Полякова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.04.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913 ст.

Отец: Поляков Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Мать: Полякова Александра Александровна

Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Получалось свидетельство о рождении 04.09.1931 года.
Крещение
21.09.1913 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемники: Покровской волости, д. Алексино крестьянин Александр Фёдорович Добродеев и крестьянская девица Мария Ивановна Торицына. Источн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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