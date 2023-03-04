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Куклин Ермолай Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Куклин Захарий Тимофеевич

Мать: Куклина Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклина Неонила Дементиева

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Смирнова (Куклина) Евдокия Ермолаева

Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Куклин Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Куклина) Матрона Ермолаева

Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Куклин Понкрат Ермолаевич

Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Куклина) Гликерия Ермолаева

Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Куклина) Пелагея Ермолаева

Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Куклин Ларион Ермолаевич

Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева

Смерть
После 1795

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