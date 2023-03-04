Куклин Ермолай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Куклин Захарий Тимофеевич
Мать: Куклина Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Смирнова (Куклина) Евдокия Ермолаева
Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Куклина) Матрона Ермолаева
Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Куклин Понкрат Ермолаевич
Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Куклина) Гликерия Ермолаева
Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Куклина) Пелагея Ермолаева
Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Куклина Неонила Дементиева
Смерть
После 1795