Батенёва (Дорогина) Гликерия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батенёва (Дорогина) Гликерия Георгиевна

Место рождения

деревня Верх-Инская

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Дорогин Георгий Игнатьевич

Мать: Дорогина Анна Леонтьевна

деревня Верх-Инская
Рождение ребёнка
04.01.1906

Сын: Батенёв Иван Михайлович

Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.09.1907

Дочь: Батенёва Пелгея Михайловна

Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1917

Дочь: Кулинич Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич

деревня Верх-Инская
Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Батенёва Анна Михайловна

Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батенёва Полина Михайловна

Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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