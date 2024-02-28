Батенёва (Дорогина) Гликерия Георгиевна
Место рождениядеревня Верх-Инская
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
деревня Верх-Инская
Рождение ребёнка
04.01.1906
Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1907
Дочь: Батенёва Пелгея Михайловна
Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1917
Дочь: Кулинич Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич
деревня Верх-Инская
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Батенёва Анна Михайловна
Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батенёва Полина Михайловна
Отец ребёнка: Батенёв Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно