Гуревич неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуревич Любовь Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1889
Дочь: Каганович (Гуревич) Паша Исаковна
Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович
Смерть
Неизвестно