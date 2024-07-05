Гуревич неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГуревич неизвестно

Гуревич неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Любовь Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Рождение ребёнка
08.05.1889

Дочь: Каганович (Гуревич) Паша Исаковна

Отец ребёнка: Гуревич Исаак (Ицка) Донович

Смерть
Неизвестно

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