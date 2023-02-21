Марфа жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа жена)

Марфа жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

1853 г.р.

Добавил:

АN
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Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Родион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион

Смерть
Неизвестно
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