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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: (Куштынова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: (Куштынова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: (Куштынова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Куштынова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фруза
Мать ребёнка: (Куштынова) Анна