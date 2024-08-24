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Мужской

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Мать

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: (Куштынова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: (Куштынова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: (Куштынова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Куштынова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фруза

Мать ребёнка: (Куштынова) Анна

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