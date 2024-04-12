Удикас (King) Мария (Maria) Генриховна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1923
Сын: Удикас Эйс Иванович
Отец ребёнка: Удикас Иван Генрихович
Бракосочетание
16.06.1924
Место жительства
С 1924
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Удикас Иван Генрихович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Удикас Вирве Ивановна
Отец ребёнка: Удикас Иван Генрихович
Смерть
Неизвестно