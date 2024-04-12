Удикас (King) Мария (Maria) Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удикас (King) Мария (Maria) Генриховна

Место рождения

Никольское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Удикас Эйс Иванович

Отец ребёнка: Удикас Иван Генрихович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.06.1924

Муж: Удикас Иван Генрихович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1927

Сын: Удикас Калью Иванович

Отец ребёнка: Удикас Иван Генрихович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Удикас Вирве Ивановна

Отец ребёнка: Удикас Иван Генрихович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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