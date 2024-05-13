Крепчук (Дудкина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крепчук Сергей
Рождение ребёнка
1991
Сын: Крепчук Алексендр
Отец ребёнка: Крепчук Сергей
Россия, рязанская область, шиловский район, поселок Ерахтур
Рождение ребёнка
17.08.1992
Сын: Крепчук Алексей
Отец ребёнка: Крепчук Сергей
Россия, рязанская область, шиловский район, поселок Ерахтур
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крепчук Сергей