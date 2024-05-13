Крепчук (Дудкина) Елена 05.08.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крепчук (Дудкина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

1991 г.р.
1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крепчук Сергей

Рождение ребёнка
1991

Сын: Крепчук Алексендр

Отец ребёнка: Крепчук Сергей

Россия, рязанская область, шиловский район, поселок Ерахтур
Рождение ребёнка
17.08.1992

Сын: Крепчук Алексей

Отец ребёнка: Крепчук Сергей

Россия, рязанская область, шиловский район, поселок Ерахтур
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крепчук Сергей

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