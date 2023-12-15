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Чуйков Василий Михайлович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.09.1878

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1878

Отец: Чуйков Михаил Емельянович

Мать: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1897

Жена: Чуйкова (Стабровских) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
23.10.1898

Сын: Чуйков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Стабровских) Мария Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Чуйков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Чуйкова (Стабровских) Мария Ефимовна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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