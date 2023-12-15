Чуйков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.09.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1878
Отец: Чуйков Михаил Емельянович
Мать: Чуйкова Дарья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1897
Рождение ребёнка
23.10.1898
Мать ребёнка: Чуйкова (Стабровских) Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
29.07.1900
Мать ребёнка: Чуйкова (Стабровских) Мария Ефимовна