Тихонов Федор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Федор Афанасьевич

Место рождения

Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

11.07.1912

Дата смерти

22.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1912

Отец: Тихонов Афанасий Федорович

Мать: Тихонова Прасковья Андреевна

Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Павлина Константиновна

סראטוב, מחוז סראטוב Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1945
Хошшанхаузен
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