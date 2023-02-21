Тихонов Федор Афанасьевич
Место рожденияBazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Дата рождения11.07.1912
Дата смерти22.04.1945
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1912
Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Павлина Константиновна
סראטוב, מחוז סראטוב Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.04.1945
Хошшанхаузен