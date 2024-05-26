Сафонова Марина Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонова) Евдокия Моисеева
Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглоблина (Сафонова) Наталия Моисеева
Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова (Сафонова) Матрона Моисеева
Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева
Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева
Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов
Рождение ребёнка
22.05.1880
Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов
Смерть
Неизвестно