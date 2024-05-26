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Сафонова Марина Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонова) Евдокия Моисеева

Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглоблина (Сафонова) Наталия Моисеева

Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова (Сафонова) Матрона Моисеева

Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Назарова (Сафонова) Кристина (Христинья, Харитина) Моисеева

Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов

Рождение ребёнка
22.05.1880

Сын: Сафонов Иоанн Моисеев

Отец ребёнка: Сафонов Моисей Луппов

Смерть
Неизвестно

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