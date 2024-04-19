Мордвинова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Матвей Савлельевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Мордвинова) Аграфена Матвиева

Отец ребёнка: Мордвинов Матвей Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Мордвинова) Аксинья Матвиева

Отец ребёнка: Мордвинов Матвей Савлельевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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