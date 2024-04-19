Мордвинова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Мордвинова) Аграфена Матвиева
Отец ребёнка: Мордвинов Матвей Савлельевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Мордвинова) Аксинья Матвиева
Отец ребёнка: Мордвинов Матвей Савлельевич
Смерть
Неизвестно