Суслов Станислав Валерьевич 26.05.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суслов Станислав Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1973

Дата смерти

18.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1973

Отец: Суслов Валерий

Мать: Сухова - Кечина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Роман Станиславович

Мать ребёнка: Суслова-Трифонова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Максим Станиславович

Мать ребёнка: Суслова-Трифонова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Артём Станиславович

Мать ребёнка: Суслова-Трифонова Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова-Трифонова Ольга Владимировна

Смерть
18.02.2023

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