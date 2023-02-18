Суслов Станислав Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1973
Дата смерти18.02.2023
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1973
Отец: Суслов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Роман Станиславович
Мать ребёнка: Суслова-Трифонова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Максим Станиславович
Мать ребёнка: Суслова-Трифонова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Артём Станиславович
Мать ребёнка: Суслова-Трифонова Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2023