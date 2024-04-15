Чернова (Кружкова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1998