Чернова (Кружкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Кружкова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

1946 г.р.
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1957 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кужков Михаил Васильевич

Мать: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Сын: Чернов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1998

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