Алдатова (Саломохина) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1923
Дата смерти03.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдатов Гамид Магометович
Рождение ребёнка
31.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдатов Гамид Магометович
Рождение ребёнка
08.02.1952
Сын: Алдатов Анатолий Гамидович
Отец ребёнка: Алдатов Гамид Магометович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1997