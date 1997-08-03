Алдатова (Саломохина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Саломохина) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1923

Дата смерти

03.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов Гамид Магометович

Рождение ребёнка
31.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов Гамид Магометович

Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Алдатов Анатолий Гамидович

Отец ребёнка: Алдатов Гамид Магометович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Гамид Магометович

Смерть
03.08.1997
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