Улянченко Ульяна Михайлович 1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Улянченко Ульяна Михайлович

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 1807 ст.

умерла 15.03.1845 ст., Липовый Рог, Чернігівська область

Дети
Ульянченко Феодора Степановна12.09.1827 ст. г.р.
Ульянченко Никифор Степанович09.02.1828 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1827 ст.

Дочь: Ульянченко Феодора Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
09.02.1828 ст.

Сын: Ульянченко Никифор Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
04.11.1830 ст.

Дочь: Ульянченко Зиновия Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
24.02.1834 ст.

Сын: Ульянченко Иван Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
05.04.1837 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
14.05.1841 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Смерть
15.03.1845 ст.
Липовый Рог, Чернігівська область

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