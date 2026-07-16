Улянченко Ульяна Михайлович
женский, родилась 1807 ст.
умерла 15.03.1845 ст., Липовый Рог, Чернігівська область
Дети
Ульянченко Феодора Степановна12.09.1827 ст. г.р.
Ульянченко Никифор Степанович09.02.1828 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1827 ст.
Дочь: Ульянченко Феодора Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1828 ст.
Сын: Ульянченко Никифор Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1830 ст.
Дочь: Ульянченко Зиновия Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1834 ст.
Сын: Ульянченко Иван Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1837 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1841 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.1845 ст.