Смирнов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1856
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: Дериглазова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна
Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно