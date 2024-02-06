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Смирнов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1856

Отец: Смирнов Григорий Александрович

Мать: Смирнова Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Смирнов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1894

Дочь: Дериглазова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Васса Ивановна

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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