Щукина (Бокова) Христиния (Харитина) Леонтьевна Около 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Бокова) Христиния (Харитина) Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

После ?.05.1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Боков Леонтий

Мать: не указана

В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (27 лет), что также дает 1810 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84)
Бракосочетание
С 1826 по 1827 ст.

Муж: Щукин Антон Афанасьевич

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Щукин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения 1828 год определена на основании записи метрической книги о бракосочетании. В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (9 лет), что также дает 1828 год рождения. ОГА Оренбургской о... Показать все
Место жительства
1830 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
В 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский г.), что пдтверждается Ревизской сказкой 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опис... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1833

Дочь: Щукина Елена Антоновна

Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич

Восприемники: той же деревни однодворец Афанасий Щукин и однодворца Попова жена, Мария Ивановна ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1174, стр. 98
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Щукина Лукерья (Гликерия) Антоновна

Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.04.1837

Сын: Щукин Федор Антонович

Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич

Метрические книги церквей Оренбургского уезда крепостей: Таналыцкой, Уртазымской, Пречистенской; селений: Преображенского Завода, Спасского за 1837 г. Архив ОГА Оренбургской области (ОГАОО) Фонд Оренб... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1840 ст.

Сын: Щукин Максим Антонович

Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1437, стр. 6 Сын казака Студенецкого отряда, православный
Рождение ребёнка
11.01.1846 ст.

Сын: Щукин Павел Антонович

Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1673, стр. 62
Рождение ребёнка
18.07.1849 ст.

Сын: Щукин Илья Антонович

Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1758, стр. 18
Смерть
После ?.05.1852 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

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