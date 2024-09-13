Щукина (Бокова) Христиния (Харитина) Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиПосле ?.05.1852 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Боков Леонтий
Мать: не указана
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (27 лет), что также дает 1810 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84)
Бракосочетание
С 1826 по 1827 ст.
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич
Дата рождения 1828 год определена на основании записи метрической книги о бракосочетании. В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (9 лет), что также дает 1828 год рождения. ОГА Оренбургской о... Показать все
Место жительства
1830 ст.
В 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский г.), что пдтверждается Ревизской сказкой 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опис... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1833
Дочь: Щукина Елена Антоновна
Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич
Восприемники: той же деревни однодворец Афанасий Щукин и однодворца Попова жена, Мария Ивановна ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1174, стр. 98
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Щукина Лукерья (Гликерия) Антоновна
Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.04.1837
Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич
Метрические книги церквей Оренбургского уезда крепостей: Таналыцкой, Уртазымской, Пречистенской; селений: Преображенского Завода, Спасского за 1837 г. Архив ОГА Оренбургской области (ОГАОО) Фонд Оренб... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1840 ст.
Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1437, стр. 6 Сын казака Студенецкого отряда, православный
Рождение ребёнка
11.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1673, стр. 62
Рождение ребёнка
18.07.1849 ст.
Сын: Щукин Илья Антонович
Отец ребёнка: Щукин Антон Афанасьевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1758, стр. 18
Смерть
После ?.05.1852 ст.