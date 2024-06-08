- Никанор Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Никанор Ерофеевич

- Никанор Ерофеевич

Место рождения

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Котлов Ерофей Иванович

Мать: Котлова Первая жена Ерофея

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Иван Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: - Фёдор Никанорович

Мать ребёнка: - Елизавета Андреевна

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1860 ст.

Сын: - Антон Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.