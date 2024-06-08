- Никанор Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: Котлов Ерофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Иван Никанорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: - Фёдор Никанорович
Мать ребёнка: - Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
До 1860 ст.
Сын: - Антон Никанорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно