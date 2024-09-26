Беляй Тимофей Ii 2
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Беляй (Белянок) Никифор
Мать: Беляй (Белянок) Хотимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Варвара
Рождение ребёнка
1829
Сын: Беляй Иван
Мать ребёнка: Беляй Варвара
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Беляй) Татьяна
Мать ребёнка: Беляй Варвара
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Беляй) Прасковья
Мать ребёнка: Беляй Варвара
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: (Беляй) Пелагея
Мать ребёнка: Беляй Варвара
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Беляй) Мария (Марья)
Мать ребёнка: Беляй Варвара
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Беляй Федор
Мать ребёнка: Беляй Варвара
Смерть
Неизвестно