Беляй Тимофей Ii 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляй Тимофей Ii 2

Беляй Тимофей Ii 2

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Беляй (Белянок) Никифор

Мать: Беляй (Белянок) Хотимия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Варвара

Рождение ребёнка
1829

Сын: Беляй Иван

Мать ребёнка: Беляй Варвара

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Беляй) Татьяна

Мать ребёнка: Беляй Варвара

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Беляй) Прасковья

Мать ребёнка: Беляй Варвара

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: (Беляй) Пелагея

Мать ребёнка: Беляй Варвара

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Беляй) Мария (Марья)

Мать ребёнка: Беляй Варвара

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Беляй Федор

Мать ребёнка: Беляй Варвара

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.