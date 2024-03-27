Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

02.03.1906

Дата смерти

01.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1906

Отец: Некрасов Устин Ефимович

Мать: Некрасова Александра

Казахстан
Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Колесников Алексей

Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович

Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Владимировка
Рождение ребёнка
13.03.1934

Сын: Колесников Василий

Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович

Казахстан
Рождение ребёнка
18.10.1936

Сын: Колесников Владимир

Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович

Казахстан
Рождение ребёнка
15.07.1941

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Федор Павлович

Смерть
01.09.1982
Казахстан
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