Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения02.03.1906
Дата смерти01.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1906
Отец: Некрасов Устин Ефимович
Мать: Некрасова Александра
Казахстан
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Колесников Алексей
Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович
Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Владимировка
Рождение ребёнка
13.03.1934
Сын: Колесников Василий
Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович
Казахстан
Рождение ребёнка
18.10.1936
Сын: Колесников Владимир
Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович
Казахстан
Рождение ребёнка
15.07.1941
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Колесников Федор Павлович
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1982
Казахстан