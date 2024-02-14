Галиакберов Султан Ибрагимович
Место рожденияд.Мусино Кугарчинского р-на
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Галиакберов Султан Ибрагимович. Орден Славы III степени Сержант __.__.1923 , Место службы: 1096 ап РГК. Награждение
Рождение ребёнка
02.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиакберов (Буранбаева) Гайниямал
Смерть
Неизвестно