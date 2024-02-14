Галиакберов Султан Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберов Султан Ибрагимович

Место рождения

д.Мусино Кугарчинского р-на

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Галиакберов Султан Ибрагимович. Орден Славы III степени Сержант __.__.1923 , Место службы: 1096 ап РГК. Награждение
Рождение ребёнка
02.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиакберов (Буранбаева) Гайниямал

Смерть
Неизвестно

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