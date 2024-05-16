Синякин Филипп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинякин Филипп

Синякин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синякина Фдеодосья Филипповна

Мать ребёнка: Синякина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синякин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Синякина Марфа

Рождение ребёнка
1912

Сын: Синякин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Синякина Марфа

Смерть
Неизвестно

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