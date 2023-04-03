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Мавра Борисова
Мавра Борисова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Борис Васильев
1764 или 1768 г.р.
Мать
Фекла Данилова
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Борис Васильев
Мать:
Фекла Данилова
Смерть
Неизвестно
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