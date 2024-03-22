Белобородов Афанасий Павлантьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородов Афанасий Павлантьевич

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Место рождения

Баклаши, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

31.01.1903

Дата смерти

01.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Баклаши, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1903
Баклаши, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
С 1923
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
По 1926
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1926
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
С 1928 по 1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1936
Приморский край РСФСР
Место жительства
С 1945
Дальний Восток
Место жительства
С 1954
Чехословакия
Смерть
01.09.1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1990
Москва, город федерального значения Москва
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