Белобородов Афанасий Павлантьевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1903
Дата смерти01.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1903
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1923
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
По 1926
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1926
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
С 1928 по 1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1936
Приморский край РСФСР
Место жительства
С 1945
Дальний Восток
Место жительства
С 1954
Чехословакия
Смерть
01.09.1990
Место жительства
По 1990