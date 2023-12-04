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Жидков Федор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1883

Дата смерти

29.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Между 1908 и 1909
Винница, Подольская губерния
Предположительно - звание бомбардира армейской пешей артиллерии в ПМВ
Рождение ребёнка
25.11.1914

Сын: Жидков Николай Федорович

Мать ребёнка: Жидкова Прасковья Александровна

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.06.1918

Дочь: Карабихина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Жидкова Прасковья Александровна

Орловская область
Работа или профессия
Между 1943 и 1950
Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
хлебороб | колхоз им. Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Прасковья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Лесник
Смерть
29.12.1950
Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
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