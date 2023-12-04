Жидков Федор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1883
Дата смерти29.12.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
Между 1908 и 1909
Винница, Подольская губерния
Предположительно - звание бомбардира армейской пешей артиллерии в ПМВ
Рождение ребёнка
25.11.1914
Мать ребёнка: Жидкова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1918
Дочь: Карабихина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Жидкова Прасковья Александровна
Орловская область
Работа или профессия
Между 1943 и 1950
хлебороб | колхоз им. Фрунзе
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лесник
Смерть
29.12.1950