Каблуков Дионисий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблуков Дионисий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907

Отец: Каблуков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Екатерина Алексеевна

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблукова Агрипина Дионисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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