Каблуков Дионисий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907
Отец: Каблуков Дмитрий
Рождение ребёнка
02.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестерова Екатерина Алексеевна
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каблукова Агрипина Дионисовна
Смерть
Неизвестно