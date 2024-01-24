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Шевелин Валерий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1973

Отец: Шевелин Вячеслав Евгеньевич

Мать: Пятовская Татьяна Борисовна

Бракосочетание
01.10.1994

Жена: Шевелина Мария Вячеславовна

Михалёво, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1995

Дочь: Лукьянец Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Шевелина Мария Вячеславовна

Рождение ребёнка
19.08.2003

Сын: Шевелин Фёдор Валерьевич

Мать ребёнка: Шевелина Мария Вячеславовна

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