Шевелин Валерий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1973
Бракосочетание
01.10.1994
Михалёво, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1995
Дочь: Лукьянец Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Шевелина Мария Вячеславовна
Рождение ребёнка
19.08.2003
Мать ребёнка: Шевелина Мария Вячеславовна