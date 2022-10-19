Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич

Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1926

Жена: Рещикова (Угримова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
03.09.1927

Дочь: Бруни (Рещикова) Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
22.07.1928

Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.