Рещиков Георгий (Юрий) Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
03.09.1927
Дочь: Бруни (Рещикова) Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
22.07.1928
Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера Александровна