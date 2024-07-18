Анна Козьмина
Место рождения
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: Козьма Петрович
Мать: Арина Димитриевна
Бракосочетание
22.07.1851
Рождение ребёнка
02.07.1853
Сын: Прокофий-Прокопий Екимович
Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.03.1857
Дочь: Мария Марина Екимовна
Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.09.1859
Дочь: Фекла Екимовна
Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.04.1862
Сын: Ефим Екимович
Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.09.1864
Сын: Никита Екимович
Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.12.1866
Дочь: Евгения Екимовна
Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич
Смерть
После 1874