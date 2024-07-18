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Анна Козьмина

Место рождения

Яншихово, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: Козьма Петрович

Мать: Арина Димитриевна

Яншихово, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
22.07.1851

Муж: Аким-Еким Кондратьевич

Рождение ребёнка
02.07.1853

Сын: Прокофий-Прокопий Екимович

Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1857

Дочь: Мария Марина Екимовна

Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1859

Дочь: Фекла Екимовна

Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1862

Сын: Ефим Екимович

Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1864

Сын: Никита Екимович

Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1866

Дочь: Евгения Екимовна

Отец ребёнка: Аким-Еким Кондратьевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1874

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