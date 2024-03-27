Ибрагимов Ярула Ибрагимович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Шубино Дата и место призыва: __.__.1941, Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Последнее место службы: юзф 38 А 56 отд. инж. бат. Дата выбытия: 10.07.1942 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Воронежская обл., Кантемировский р-н, с. Кантемировка, в районе

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