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Ибрагимов Ярулла

Место рождения

д. Шубино, Горьковской обл.

Дата рождения

1916

Дата смерти

20.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Башаров Ибрагим

Мать: Фаридя Якуб Кызы

д. Шубино, Горьковской обл.
Военная служба
Неизвестно
Ибрагимов Ярула Ибрагимович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Шубино Дата и место призыва: __.__.1941, Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Последнее место службы: юзф 38 А 56 отд. инж. бат. Дата выбытия: 10.07.1942 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Воронежская обл., Кантемировский р-н, с. Кантемировка, в районе
Ибраимов Ярулла Документ о военнопленных Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Шубиново Воинское звание: красноармеец|рядовой Дата выбытия: 20.10.1942 Судьба: Погиб в плену Место пленения: Миллеро... Показать все
Смерть
20.10.1942
Причина: погиб в плену 20 окт 1942
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