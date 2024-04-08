Синюченко Иоанн Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинюченко Иоанн Андреевич

Синюченко Иоанн Андреевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сыныченко Андрей Васильевич

Мать: Карлаш Александра Исидоровна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
25.01.1853 ст.

Жена: Недошовенко Ольга Григориевна

Погребище, Вінницька область
Второй брак Иоанна Андреевича
Рождение ребёнка
1854

Сын: Синюченко Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Недошовенко Ольга Григориевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Синюченко Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Синюченко Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.