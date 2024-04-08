Синюченко Иоанн Андреевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
25.01.1853 ст.
Второй брак Иоанна Андреевича
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Недошовенко Ольга Григориевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Синюченко Степан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно