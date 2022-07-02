Высотская (Фивейская) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Фивейская) Надежда Павловна

Место рождения

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Владимир Флегонтович

Место жительства
Неизвестно
Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Высотский Венедикт Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Высотский Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.11.1888

Сын: Высотский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: Высотская Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.10.1891

Сын: Высотский Павел Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1893

Сын: Высотский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1893

Сын: Высотский Иоанн Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.07.1894

Сын: Высотский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1896

Сын: Высотский Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.01.1899

Сын: Высотский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Попкова (Высотская) Софья Владимировна

Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

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