Высотская (Фивейская) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения16.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Высотский Венедикт Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Дочь: Высотская Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Павел Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Иоанн Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Сын: Высотский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович
Дочь: Попкова (Высотская) Софья Владимировна
Отец ребёнка: Высотский Владимир Флегонтович