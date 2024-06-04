Торхова Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Фирст Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Торхова) Екатерина Фирстова

Отец ребёнка: Торхов Фирст Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Торхова) Лукерья Фирстова

Отец ребёнка: Торхов Фирст Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Торхов Адриан Фирстов

Отец ребёнка: Торхов Фирст Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812

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