Торхова Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Фирст Моисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Торхова) Екатерина Фирстова
Отец ребёнка: Торхов Фирст Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Торхова) Лукерья Фирстова
Отец ребёнка: Торхов Фирст Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Торхов Фирст Моисеев
Смерть
После 1812