Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Берестенникова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Берестенников Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Берестенников Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Берестенникова Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Берестенникова Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Берестенникова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно