Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Берестенников Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Берестенникова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Берестенников Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Берестенников Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Берестенникова Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Берестенникова Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Берестенникова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестников-Берестенников Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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