Климова (Матанцева) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Матанцева) Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1976

Отец: Матанцев Анатолий

Мать: Матанцева Алевтина Петровна

Рождение ребёнка
21.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полушин Максим

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полушин Максим

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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