Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1793

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1811

Муж: Свешников Илья Иванович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Свешников Алексей Ильич

Отец ребёнка: Свешников Илья Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Свешникова) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Илья Иванович

Смерть
1833

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