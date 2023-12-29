Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1793
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Свешников Илья Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Свешникова) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Илья Иванович