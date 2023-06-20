Коврижных (Зайцева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Зайцева) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Коврижных Алексей Коврижных

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Коврижных Алексей Коврижных

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Васса Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Алексей Коврижных

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Коврижных Алексей Коврижных

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акялина

Отец ребёнка: Коврижных Алексей Коврижных

Смерть
Неизвестно
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