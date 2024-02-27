Студеникина Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтуденикина Анна Прохоровна

Студеникина Анна Прохоровна

avatar

Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.02.1894

Дата смерти

?.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1894

Отец: Студеникин Прохор Иванович

Мать: Неретина Надежда Егоровна

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
?.01.1913

Муж: Коротких Михаил

В январе 1913 г. родители Анны Прохоровны Студеникиной выдали её замуж из Дресвянки в пос.Камень (буд.г.Камень-на-Оби) за Михаила Коротких. Семья Коротких, возможно, тоже переехала н... Показать все
Бракосочетание
?.01.1913

Муж: не указан

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
В январе 1913 г. родители выдали Анну замуж из Дресвянки в пос.Камень (буд.г.Камень-на-Оби) за Михаила Коротких. Семья Коротких, возможно, тоже переехала на Алтай из Оренб.губ. из се... Показать все
Рождение ребёнка
1914

Сын: Коротких Николай Михайлович

Отец ребёнка: Коротких Михаил

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Коротких Василий Михайлович

Отец ребёнка: Коротких Михаил

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Коротких Анна Михайловна

Отец ребёнка: Коротких Михаил

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Захарьяш Иван

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Захарьяш Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Захарьяш Иван

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.01.1969
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
По рассказам внучки Веры в 1937 г. в Каменском районе было открыто «дело врачей», которые заражали людей и домашний скот бруцеллёзом. Они же придумали вакцину против этой болезни, и стали прив... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.