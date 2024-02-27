Студеникина Анна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1894
Дата смерти?.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1894
Бракосочетание
?.01.1913
Муж: Коротких Михаил
В январе 1913 г. родители Анны Прохоровны Студеникиной выдали её замуж из Дресвянки в пос.Камень (буд.г.Камень-на-Оби) за Михаила Коротких. Семья Коротких, возможно, тоже переехала н... Показать все
Бракосочетание
?.01.1913
Муж: не указан
В январе 1913 г. родители выдали Анну замуж из Дресвянки в пос.Камень (буд.г.Камень-на-Оби) за Михаила Коротких. Семья Коротких, возможно, тоже переехала на Алтай из Оренб.губ. из се... Показать все
Рождение ребёнка
1914
Сын: Коротких Николай Михайлович
Отец ребёнка: Коротких Михаил
Рождение ребёнка
1916
Сын: Коротких Василий Михайлович
Отец ребёнка: Коротких Михаил
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Коротких Анна Михайловна
Отец ребёнка: Коротких Михаил
Бракосочетание
Около 1920
Муж: Захарьяш Иван
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Захарьяш Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Захарьяш Иван
Смерть
?.01.1969
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
По рассказам внучки Веры в 1937 г. в Каменском районе было открыто «дело врачей», которые заражали людей и домашний скот бруцеллёзом. Они же придумали вакцину против этой болезни, и стали прив... Показать все