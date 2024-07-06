Ченцов Никита 16.04.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ченцов Никита

Место рождения

Вторая Волковка, Чернянский район, Курская область

Дата рождения

16.04.1911

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911

Отец: Ченцов Иван

Мать: Фёкла

Вторая Волковка, Чернянский район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Будкова) Мария

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Будкова) Мария

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Будкова) Мария

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Будкова) Мария

Смерть
1975

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