Ченцов Никита
Место рожденияВторая Волковка, Чернянский район, Курская область
Дата рождения16.04.1911
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911
Отец: Ченцов Иван
Мать: Фёкла
Вторая Волковка, Чернянский район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1945
Смерть
1975