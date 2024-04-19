Таныгин Савелий Кондратиевич
Место рождениядеревня Заретская, Кичминская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Таныгин Филипп Савельевич
Мать ребёнка: Таныгина (Михеева) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Таныгина (Таныгина) Анна Савельевна
Мать ребёнка: Таныгина (Михеева) Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно