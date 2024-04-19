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Таныгин Савелий Кондратиевич

Место рождения

деревня Заретская, Кичминская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таныгина (Михеева) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Таныгин Филипп Савельевич

Мать ребёнка: Таныгина (Михеева) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Таныгина (Таныгина) Анна Савельевна

Мать ребёнка: Таныгина (Михеева) Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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