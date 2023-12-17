Ермачков Никита Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмачков Никита Фёдорович

Ермачков Никита Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: Ермачков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Ермачкова Ольга Иудовна

Рождение ребёнка
15.04.1939

Сын: Ермачков Владимир Никитьевич (Никитич)

Мать ребёнка: Ермачкова Ольга Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермачкова Ольга Иудовна

Смерть
?.11.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close