Ермачков Никита Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914 ст.
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Отец: Ермачков Фёдор
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Ермачкова Ольга Иудовна
Рождение ребёнка
15.04.1939
Сын: Ермачков Владимир Никитьевич (Никитич)
Мать ребёнка: Ермачкова Ольга Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермачкова Ольга Иудовна
Смерть
?.11.1943