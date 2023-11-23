Евдокия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Григорий Яковлевич (1749 — ? ) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Якова Ивановича. Служил пономарем в том же селе. 19 декабря 1775 года рукоположен во диакона к церк... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
До 1761