Евдокия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Григорий Яковлевич (1749 — ? ) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Якова Ивановича. Служил пономарем в том же селе. 19 декабря 1775 года рукоположен во диакона к церк... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Смерть
До 1761

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