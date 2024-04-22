Сабиров Мурат Юрьевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1972
Бракосочетание
04.12.1999
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
22.04.2000
Дочь: Сабирова Малика Муратовна
Мать ребёнка: Сабирова Жанна Нурманбековна
Рождение ребёнка
12.02.2002
Дочь: Сабирова Жансая Муратовна
Мать ребёнка: Сабирова Жанна Нурманбековна
Рождение ребёнка
27.07.2009
Дочь: Сабирова Жания Муратовна
Мать ребёнка: Сабирова Жанна Нурманбековна