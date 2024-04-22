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Сабиров Мурат Юрьевич

Место рождения

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область

Дата рождения

03.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1972

Отец: Сабиров Юрий Курманбаевич

Мать: Сабирова Кульбаршин Жумабековна

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
04.12.1999

Жена: Сабирова Жанна Нурманбековна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
22.04.2000

Дочь: Сабирова Малика Муратовна

Мать ребёнка: Сабирова Жанна Нурманбековна

Рождение ребёнка
12.02.2002

Дочь: Сабирова Жансая Муратовна

Мать ребёнка: Сабирова Жанна Нурманбековна

Рождение ребёнка
27.07.2009

Дочь: Сабирова Жания Муратовна

Мать ребёнка: Сабирова Жанна Нурманбековна

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