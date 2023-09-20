Колташова Жена Иллариона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колташова) Галина Илларионовна
Отец ребёнка: Колташов Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колташова) Ирина Илларионовна
Отец ребёнка: Колташов Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колташов Александр Илларионович
Отец ребёнка: Колташов Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колташов Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Колташов Илларион