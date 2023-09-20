Колташова Жена Иллариона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колташова Жена Иллариона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Галина Илларионовна

Отец ребёнка: Колташов Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Ирина Илларионовна

Отец ребёнка: Колташов Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колташов Александр Илларионович

Отец ребёнка: Колташов Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колташов Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Колташов Илларион

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