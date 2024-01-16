Тимченко-Михайлюк-Юрина Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрин Тимофей
Мать: Юрина а
Рождение ребёнка
14.02.1959
Дочь: Матвеева-Герасименко-Михайлюк Алла Николаевна
Отец ребёнка: Михайлюк Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Алексей Викторович
Отец ребёнка: Тимченко Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлюк Василий Николаевич
Отец ребёнка: Михайлюк Николай