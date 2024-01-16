Тимченко-Михайлюк-Юрина Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко-Михайлюк-Юрина Надежда Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрин Тимофей

Мать: Юрина а

Рождение ребёнка
14.02.1959

Дочь: Матвеева-Герасименко-Михайлюк Алла Николаевна

Отец ребёнка: Михайлюк Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Алексей Викторович

Отец ребёнка: Тимченко Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимченко Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлюк Василий Николаевич

Отец ребёнка: Михайлюк Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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