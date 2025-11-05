Кувшинов Владимир
мужской, родился 03.02.1976, Пенза, город Пенза, Пензенская область
ОтецКувшинов АлександрНеизвестно г.р.
МатьКувшинова ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Кувшинова (Гвоздева) Ольга21.11.1975 г.р.
Дети
(Кувшинова) Мария15.04.2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1976
Отец: Кувшинов Александр
Мать: Кувшинова Татьяна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
07.08.1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.04.2002
Дочь: (Кувшинова) Мария
Мать ребёнка: Кувшинова (Гвоздева) Ольга
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кувшинова (Гвоздева) Ольга
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область