Кувшинов Владимир 03.02.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кувшинов Владимир

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 03.02.1976, Пенза, город Пенза, Пензенская область

Отец
Кувшинов АлександрНеизвестно г.р.
Мать
Кувшинова ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Кувшинова (Гвоздева) Ольга21.11.1975 г.р.
Дети
(Кувшинова) Мария15.04.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1976

Отец: Кувшинов Александр

Мать: Кувшинова Татьяна

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Бракосочетание
07.08.1998

Жена: Кувшинова (Гвоздева) Ольга

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Рождение ребёнка
15.04.2002

Дочь: (Кувшинова) Мария

Мать ребёнка: Кувшинова (Гвоздева) Ольга

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
16.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кувшинова (Гвоздева) Ольга

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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