Ноздрин Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1979
Рождение ребёнка
09.05.2003
Дочь: Ноздрина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ноздрина Мария Александровна
Рождение ребёнка
18.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ноздрина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно